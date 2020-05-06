В Китае рассматривают сценарий с ассиметричным ответом на возможное увеличение роли Тайваня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это следует из материала в китайском государственном издании Global Times. Пекин длительное время блокировал возможность полноценного участия острова в процедурах организации, однако теперь ситуация меняется: администрация Дональда Трампа хочет «уравновесить» членство КНР за счёт её регионального соперника. Вполне возможно, что это станет общим подходом американской дипломатии.

В Пекине считают рассуждения США о возможном членстве Тайваня в ВОЗ «излишней провокацией», утверждая, что любая официальная роль острова в организации нарушит суверенитет и территориальную целостность КНР. Китайская Global Times со ссылкой на своих экспертов отмечает , что администрация Трампа не даёт Пекину «иного выбора, кроме как ответить решительными действиями, включая военные операции, сигнализирующие о готовности сдерживании сепаратизма». Это поставит региональный мир и стабильность в западной части Тихого океана под угрозу, признают аналитики. Вероятно, по мере приближения даты ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (высший орган ВОЗ), которая должна состояться 18 мая в формате видеоконференции, угрозы со стороны КНР будут нарастать. В сессии ожидается активное участие представителей Тайваня — по инициативе США.

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайвань не является членом ВОЗ во многом из-за позиции Китая, который указывает на принадлежность самоуправляемого острова к своей территории и блокирует его доступ к международным структурам. Тем не менее, с 2009 по 2016 годы, в период потепления отношений в правление на острове партии Гоминьдан, Тайбэю было разрешено на правах наблюдателя участвовать в работе ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Да и сейчас он частично присутствует в ВОЗ: в прошлом году представители Тайваня приняли участие в восьми консультациях организации на уровне экспертов и шести неофициальных мероприятиях. Тем не менее, хорошие показатели Тайваня в борьбе с эпидемией дают ему основание желать большего.

Нам на Тайване нужна информация из первых рук. Любые сведения вторичного характера замедляют действия, которые мы предпринимаем, искажают наши суждения об эпидемиологической ситуации, — заявил в беседе с иностранными журналистами в Тайбэе руководитель местного министерства здравоохранения и соцобеспечения Чэнь Шичжун.

По его словам, полный доступ к механизмам ВОЗ позволит администрации Тайваня «увидеть полную картину», нарастить скорость реагирования и продвинуться в области профилактики и борьбы с подобными эпидемиями.

Белый дом хочет дать тайванским дипломатам место за столом переговоров в ВОЗ, чтобы «отодвинуть Китай и наказать глобальный орган за то, что он слишком ориентирован на Китай». Правда, вот само руководство организации от этого, похоже, не в восторге. Главный юрисконсульт организации Стивен Соломон заявил, что международная структура признала Пекин «законным представителем Китая» в соответствии с политикой ООН. По его словам, ВОЗ понимает, что ряд стран выражают свою озабоченность по этому вопросу, «но это не дело персонала ВОЗ участвовать в геополитических вопросах».

Попытки США на тайванском направлении, безусловно, имеют политический подтекст, однако нельзя не признать, что администрация в Тайбэе доказала свою эффективность во время борьбы с COVID-19. Белому дому в середине апреля самому пришлось обращаться к острову за хирургическими масками для своих сотрудников. Так, Совет национальной безопасности (СНБ) США увидел угрозу полноценному функционированию американской исполнительной власти в отсутствии резервов масок, необходимых для сотрудников аппарата Белого дома. Газета Washington Post отмечала, что СНБ в тот момент обратился за помощью к Тайваню. Остров, как сообщалось, согласился безвозмездно предоставить США сотни тысяч хирургических масок. Из общей партии 3,6 тысяч принадлежностей были направлены в Белый дом.

В действительности, «тайванский» ответ США открывает перспективы более широкой кампании по пересмотру функционирования международных органов, в рамках которой Трамп, несомненно, будет искать возможность найти КНР «замену». Вопрос лишь в цене таких дипломатических ограничений. Обсуждаемая в Global Times потенциальная эскалация у берегов Тайваня переведёт американо-китайский конфликт в качественно другую плоскость.