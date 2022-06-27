США готовятся поставить на Украину системы ПРО средней и большой дальности CNN: США готовятся поставить на Украину системы ПРО средней и большой дальности

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США намерены поставить на Украину системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом они планируют объявить на текущей неделе. Такие данные сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомый с деталями плана источник в Белом доме.

По данным СМИ, в течение недели Вашингтон объявит о закупке систем класса «земля — воздух» и передаче их Киеву.

Телеканал напомнил, что президент США Джо Байден, в настоящее время находящийся в Германии, ранее намекал на то, что Штаты планируют отправку Украине «более совершенных ракетных систем и боеприпасов».

Также, вероятно, будет объявлено о намерении направить Киеву и другие виды военной помощи, в том числе боеприпасы и контрбатарейные радары.

Ранее сообщалось, что США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры страны, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны.