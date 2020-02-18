https://static.news.ru/photo/7b876ad4-5275-11ea-b686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вашингтон ввёл санкции против компании Rosneft Trading, S.A. («Роснефть трейдинг»). Партнёры компании в мире и государства получили 90 дней, чтобы закрыть все сделки с ней.

Мы предоставляем генеральную лицензию сроком на 90 дней для завершения сделок, — заявила представитель американской администрации во время брифинга.

По её словам, лицензия будет действовать до 20 мая 2020 года. Санкции связаны с продажей нефти из Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Ситуация в Венесуэле обострилась в начале 2019 года. Тогда лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и страны Группы Лимы, кроме Мексики, большинство стран ЕС и Организация американских государств. Действующий президент страны Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Мадуро поддержали Иран, Китай, Россия, Сирия, Турция, Белоруссия, Куба и Никарагуа.

NEWS.ru сообщал, что США возглавят коалицию из 59 стран, которые хотят свергнуть режим Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что так страны выражают уважение к народу республики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что недопустимо использовать сценарий по силовому смещению власти в Венесуэле.