Срыв сроков: Россию и Турцию винят в подрыве перемирия в Ливии

В Ливии 23 января истёк срок, к которому иностранные силы должны были покинуть территорию страны. Несмотря на то что дедлайн был установлен соглашением о перемирии, подписанным обеими сторонами вооружённого конфликта, у западной разведки есть вопросы к обоим лагерям. По её данным, иностранные наёмники не только не оставили бывшую Джамахирию, но и создали фортификационные сооружения.

Дедлайн, который касается присутствия иностранных сил, был установлен прошлогодней мирной сделкой. Тем не менее, по оценке западных разведывательных ведомств, наёмники третьих стран продолжают находиться на территории Ливии. Источники канала CNN в американском разведывательном сообществе заявили , что лояльные командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару «солдаты удачи» создали на стратегически важной линии между городом Сирт и военной базой в муниципалитете аль-Джуфра гигантскую траншею протяжённостью 70 км, которая считается дверью к району «нефтяного полумесяца». В частности, речь идёт о частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая, по распространённому на Западе мнению, является неформальным инструментом Кремля и выступает на стороне сил Восточной Ливии. В Вашингтоне в связи с этим говорят, что «российские наёмники» обустраиваются в Ливии «всерьёз и надолго».

Те же претензии есть к «солдатам удачи», воюющим за правительство национального согласия (ПНС). Как считается, в его формирование входят сирийцы, переброшенные на север Африки при помощи турецкой стороны.

XinHua/Global Look Press

Мы не видим намерения или попытки турецких или российских сил соблюдать поддерживаемое ООН соглашение, — заявил источник CNN. — Это может сорвать и без того хрупкий мирный процесс и прекращение огня.

В действительности сам процесс политического урегулирования в Ливии представляет более оптимистичную картину. По крайней мере по видимым признакам. Так, накануне международными посредниками был сформирован механизм избрания в новые органы исполнительной власти Ливии, переговоры о создании которых велись сторонами конфликта большую часть минувшего года. Соответствующие решения были приняты по итогам заседания Консультативного совета в Женеве. Как обратила внимание представитель ООН в Ливии Стефани Уильямс, речь идёт о выборе «временного единого исполнительного органа», который потом «будет заменён постоянным демократически избранным правительством».

Тем не менее эксперты говорят, что и здесь есть свои трудности. В свежей аналитической записке Международной кризисной группы говорится, что договорённости по поводу механизма избрания в ливийские органы исполнительной власти являются шагом вперёд, равно как и попытка вернуть свободу действий местным политикам, однако представители ООН, которые занимаются этим процессом, возможно, закрывают глаза на неприятную истину. По словам экспертов, заинтересованные стороны обеспокоены не тем, как установить прочный политический механизм в расколотой войной стране, а тем, как продвинуть свои интересы за счёт «удобных» политических фигур в новых органах власти. В течение последних нескольких месяцев ливийские политики и их представители на разных площадках занимались именно этим, отмечают в Международной кризисной группе.

Подобная ситуация может стать опасным фактором будущих расколов — несмотря на видимый процесс примирения. А регулярно звучащие обвинения в сохранении на территории Ливии даже ограниченного числа иностранных сил рискуют только ухудшить обстановку и увеличить шансы на возобновление боевых действий.