Срыв сроков: Россию и Турцию винят в подрыве перемирия в Ливии

В Ливии 23 января истёк срок, к которому иностранные силы должны были покинуть территорию страны. Несмотря на то что дедлайн был установлен соглашением о перемирии, подписанным обеими сторонами вооружённого конфликта, у западной разведки есть вопросы к обоим лагерям. По её данным, иностранные наёмники не только не оставили бывшую Джамахирию, но и создали фортификационные сооружения.
Дедлайн, который касается присутствия иностранных сил, был
Те же претензии есть к «солдатам удачи», воюющим за правительство национального согласия (ПНС). Как считается, в его формирование входят сирийцы, переброшенные на север Африки при помощи турецкой стороны.
Мы не видим намерения или попытки турецких или российских сил соблюдать поддерживаемое ООН соглашение, — заявил источник CNN. — Это может сорвать и без того хрупкий мирный процесс и прекращение огня.
В действительности сам процесс политического урегулирования в Ливии представляет более оптимистичную картину. По крайней мере по видимым признакам. Так, накануне международными посредниками был сформирован механизм избрания в новые органы исполнительной власти Ливии, переговоры о создании которых велись сторонами конфликта большую часть минувшего года. Соответствующие решения были приняты по итогам заседания Консультативного совета в Женеве. Как обратила внимание представитель ООН в Ливии Стефани Уильямс, речь идёт о выборе «временного единого исполнительного органа», который потом «будет заменён постоянным демократически избранным правительством».
Тем не менее эксперты говорят, что и здесь есть свои трудности. В свежей аналитической
Подобная ситуация может стать опасным фактором будущих расколов — несмотря на видимый процесс примирения. А регулярно звучащие обвинения в сохранении на территории Ливии даже ограниченного числа иностранных сил рискуют только ухудшить обстановку и увеличить шансы на возобновление боевых действий.