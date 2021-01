«Спутник V» начали производить в Бразилии

Об этом сообщается на странице разработанной в РФ вакцины в Twitter. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в Бразилию все необходимые документы и материалы. В ближайшее время фонд и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение препарата.

BREAKING: União Quimica started production of Sputnik V vaccine in Brazil in January 2021. RDIF provided all the necessary documentation and materials. RDIF, União Quimica will apply for an emergency use authorization for Sputnik V in Brazil this week. https://t.co/XUUXTOPjTu