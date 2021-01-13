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«Спутник V» начали производить в Бразилии

19:34, 13 января 2021

Одна из ведущих фармацевтических компаний Бразилии Uniao Quimica запустила производство вакцины от коронавируса «Спутник V» на своих мощностях.

Об этом сообщается на странице разработанной в РФ вакцины в Twitter. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в Бразилию все необходимые документы и материалы. В ближайшее время фонд и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение препарата.

10 января в РФПИ заявили, что «Спутником V» воспользовались уже 1,5 млн человек. Алжир стал первой страной на Африканском континенте, зарегистрировавшей вакцину. 11 января препарат в рамках ускоренной процедуры разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина. Первую партию «Спутника V» отправят на Ближний Восток в течение месяца. В ближайшее время клинические испытания российской вакцины должны начаться в Египте.

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что разрешит использование в стране только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Чиновник отметил, что по имеющейся у него информации, третий этап испытаний «Спутника V» будет завершён в декабре 2021 года, писал NEWS.ru. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий добавил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой, в частности США.

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