«Спутник V» начали производить в Бразилии

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Одна из ведущих фармацевтических компаний Бразилии Uniao Quimica запустила производство вакцины от коронавируса «Спутник V» на своих мощностях.

Об этом сообщается на странице разработанной в РФ вакцины в Twitter. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в Бразилию все необходимые документы и материалы. В ближайшее время фонд и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение препарата.

BREAKING: UniÃ£o Quimica started production of Sputnik V vaccine in Brazil in January 2021. RDIF provided all the necessary documentation and materials. RDIF, UniÃ£o Quimica will apply for an emergency use authorization for Sputnik V in Brazil this week. https://t.co/XUUXTOPjTu — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 13, 2021

10 января в РФПИ заявили, что «Спутником V» воспользовались уже 1,5 млн человек. Алжир стал первой страной на Африканском континенте, зарегистрировавшей вакцину. 11 января препарат в рамках ускоренной процедуры разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина. Первую партию «Спутника V» отправят на Ближний Восток в течение месяца. В ближайшее время клинические испытания российской вакцины должны начаться в Египте.

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что разрешит использование в стране только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Чиновник отметил, что по имеющейся у него информации, третий этап испытаний «Спутника V» будет завершён в декабре 2021 года, писал NEWS.ru. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий добавил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой, в частности США.