Власти Египта нашли виновных в обрушении трибуны в Каире Власти Египта обвинили болельщиков в обрушении трибуны в Каире во время баскетбольного матча

Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 27 человек пострадали при обрушении трибуны в Каире во время баскетбольного матча. ЧП произошло во время встречи за суперкубок между командами «Аль-Ахли» (Каир) и «Аль-Иттихад» (Александрия), передает AP со ссылкой на представителей египетского Минздрава. Спортивные власти обвинили в произошедшем болельщиков «Аль-Иттихада».

После инцидента матч за суперкубок пришлось прервать. Большинство пострадавших получили переломы, они госпитализированы. В Минздраве сообщили, что их жизни ничего не угрожает.

Комплекс Хасана Мустафы, в котором произошло обрушение трибуны, построили в 2020 году. На этой площадке проводятся соревнования по разным видам спорта, в частности по гандболу и басскетболу.

Ранее стало известно, что 24-летний кенийский специалист службы безопасности Джон Кибуэ скончался в больнице после падения с восьмого этажа Национального стадиона в катарском Лусаиле, где проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в больнице общего профиля в Дохе. Он получил тяжелую травму головы, переломы лицевых и тазовых костей.