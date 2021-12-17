Spiegel: генерал США призвал усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие Альянса на востоке континента. По его мнению, усиление группировок в Болгарии и Румынии станет ответом на якобы размещение российских войск около границ Украины, сообщает Der Spiegel.

Издание отмечает , что генерал озвучил свой призыв в ходе секретной видеоконференции с участием представителей стран — партнёров по НАТО. Уолтерс считает, что расширение группировки Альянса в Болгарии и Румынии должно пройти по тому же сценарию, как прежде это было сделано в Польше и странах Прибалтики, в рамках миссии Enhanced Forward Presence.

Ранее стало известно, что выполнение требований Москвы по гарантиям безопасности невозможно, заявил замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс. Он считает, что выполнение требования России о недопуске Украины в НАТО нарушило бы все договорённости XX века. Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности РФ никто не угрожает, заявил Вилумонс.