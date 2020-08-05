СПЧ напишет жалобу в Google по поводу блокировки российских СМИ на YouTube

https://static.news.ru/photo/8d21642e-d741-11ea-b08b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о намерении написать жалобу в Google в связи с блокировками Youtube-каналов российских СМИ.

Мы планируем направить обращения в Google, чтобы разъяснили, в чем дело, почему блокируются российские средства массовой информации, размещаемые на платформе YouTube, — цитирует Фадеева РИА Новости.

Недавно администраторы видеохостинга YouTube заблокировали аккаунты сетевого издания и телеканала «Царьград». Также с ограничениями столкнулись информационные агентства Anna News и News Front. Фадеев добавил, что это не единственные СМИ, которые были заблокированы. Однако именно у них был уничтожен весь архив записей. Представители YouTube не ответили на запросы касательно материалов.

И так очень сложно взаимодействовать с мировым монополистом. У них есть какие-то правила, о нарушении которых они говорят тем, кого они блокируют, но не разъясняют, какие же правила нарушены и что нужно сделать, чтобы эти правила не нарушать. Никакого права на дискуссию и на аргументацию не дается, — отметил глава СПЧ.

Помимо этого, представители издания и телеканала «Царьград» указали на блокировку YouTube-аккаунта издания «Двуглавый орёл». В связи с этим они намерены обратиться в суд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что YouTube заблокировал серию проекта RT о коронавирусе. Сотрудники телеканала намерены подать жалобу.