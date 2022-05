SpaceX запустила ракету-носитель с 53 спутниками сети Starlink

Фото SpaceX/via Globallookpress.com

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon9. Старт произошёл с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии. В результате на низкую околоземную орбиту выведут 53 микроспутника Starlink. Об этом говорится на сайте компании.

Первая ступень ракеты уже использовалась в четырёх запусках. Ожидается, что и теперь она в автоматическом режиме опустится на платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Технология возващаемой ступени позволяет снижать стоимость новых запусков.

Сеть Starlink предназначена для доступа в интернет при помощи развёртывания в космосе большого количества аппаратов общей массой 260 килограммов. Всего предполагается запустить на орбиту Земли около 11 тысяч спутников. Это обойдётся в $10 млрд. В SpaceX заявляют, что в результате спутники смогут обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G, практически в любой точке планеты.

Запуски начались в 2019 году, в настоящее время на орбите находится около двух тысяч спутников.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink до сих пор успешно противостоял попыткам российских хакеров заглушить и взломать систему. Он также сослался на статью Reuters о том, что в самом начале войны с Украиной Роcсия совершила мoщную атаку на сеть спутниковой связи KA-SAT.