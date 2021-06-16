Советник Байдена проигнорировал звонок главы офиса Зеленского

https://static.news.ru/photo/13a0f810-cf04-11eb-b2cd-96000091f725_660.jpg Андрей Ермак Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытался поговорить по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Неотложный, как он считал, вопрос не получилось обсудить 14 июня, ещё до саммита США — РФ, сообщает издание ZN.UA.

В Белом доме Ермаку в тот день предложили поговорить с чиновником более низкого ранга — старшим директором по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Амандой Слоат. Его это не устроило. Ермак отказался от разговора и распорядился перевести звонок на одного из своих заместителей. Такому указанию в Белом доме неприятно удивились.

Ранее стало известно, что пятый президент Украины Пётр Порошенко встретился в Киеве с делегацией сенаторов из США. Он попросил у них организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом до встречи последнего с президентом РФ Владимиром Путиным. Не вышло.