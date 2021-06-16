Советник Байдена проигнорировал звонок главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытался поговорить по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Неотложный, как он считал, вопрос не получилось обсудить 14 июня, ещё до саммита США — РФ, сообщает издание ZN.UA.
В Белом доме Ермаку в тот день
Ранее стало известно, что пятый президент Украины Пётр Порошенко встретился в Киеве с делегацией сенаторов из США. Он попросил у них организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом до встречи последнего с президентом РФ Владимиром Путиным. Не вышло.