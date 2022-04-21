Совет ОАГ одобрил приостановку статуса России в качестве наблюдателя

Совет Организации американских государств (ОАГ) 21 апреля проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя при организации из-за событий на Украине. Такое решение поддержали 25 государств, восемь воздержались, а против не оказалось ни одной страны, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что внеочередное заседание было посвящено рассмотрению проекта резолюции о статусе России. В документе указывается, что решение о приостановке статуса действительно до окончания событий на Украине. Речь идёт о спецоперации и о выводе войск.

За лишение России статуса наблюдателя проголосовал представитель Венесуэлы. При этом голосовавший чиновник не является представителем президента Николаса Мадуро, в Совет ОАГ его назначила оппозиция.

Ранее стало известно, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 1 апреля заявил: инициатива сенаторов США изменить формат ОАГ является попыткой посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. По его словам, США следует прекратить политизировать работу международных площадок и сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ.