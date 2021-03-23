Совет НАТО назвал РФ угрозой

https://static.news.ru/photo/e7934c62-8bfd-11eb-82ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия находится в числе современных вызовов, которые представляют опасность для НАТО. Соответствующее решение принял Совет Альянса на уровне глав МИД по итогам первого дня работы.

Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остаётся перманентной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий, — говорится в заявлении НАТО.

Члены НАТО решили укрепить возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость организации. На предстоящем саммите они планируют разработать новую стратегическую концепцию, учитывающую все современные угрозы безопасности, передаёт РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь объединения Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у стран НАТО нет единой позиции по вопросу строительства российского трубопровода «Северный поток — 2».

Как писал NEWS.ru, НАТО приветствует работу Болгарии по борьбе со «злонамеренными действиями» со стороны РФ и внимательно следит за проводимым Софией расследованием по делу о шпионаже. 19 марта прокуратура республики сообщила, что несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу РФ.