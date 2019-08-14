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США пытаются придать легитимность своим обвинениям в адрес других стран якобы в совершении кибератак с целью проводить против этих государств военные операции, вплоть для применения ядерного оружия, считает замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

По его словам, для этого американские власти продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди», настаивая, что группа стран имеет право в одностороннем порядке может «выносить вердикт в виновности» в совершении атаки.

По их разумению, доказательной базой может стать «коллективная атрибуция» — то есть совместное определение источника атаки, — заявил он.

При этом Храмов отметил, что технология такой атрибуции не поясняется, и поэтому о её достоверности речь не идёт.

Он предположил, что ключевым фактором в определении виновного будет политический контекст, а доказательным аргументом — тезис «highly likely», что переводе значит «с высокой вероятностью».

Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против «неудобных» государств, — подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Храмов добавил, что в связи с этим оппоненты не воспринимают никакие доводы, которые указывают на их неправоту, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Великобритания сформирует подразделение по борьбе с киберугрозами, которое займётся воздействием на общественное мнение и противников Соединённого Королевства. Таким образом власти хотят оказать противодействие «пагубной деятельности», которую якобы ведёт российская сторона, а также «угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГ (запрещённая в РФ организация)».