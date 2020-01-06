https://static.news.ru/photo/3277aace-309d-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совбез ООН не собирается созывать заседание из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани.

Мы не планируем созывать заседание такого рода, — сказал заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. Такое сообщение лидер государства оставил в своём аккаунте в Twitter.