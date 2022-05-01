Сотрудники Росгвардии за неделю на юге Украины задержали 94 человека На юге Украины задержаны 94 человека, причастных к ВСУ и СБУ

Федеральная служба войск национальной гвардии / Фото rosgvard_official/vk.com

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии на юге Украины задержали 94 человека, причастных к украинским вооружённым силам и националистическим формированиям, об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Также отмечается, что росгвардейцы выполнили семь задач по сопровождению гумконвоев и доставили более 105 тонн гуманитарных грузов.

Росгвардия задержала 94 человека в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ, националистических организаций, обнаружены 12 тайников с оружием и боеприпасами. Изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатомётов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, более 200 тысяч боеприпасов, три самодельных взрывных устройства, свыше 10 кг взрывчатых веществ, — говорится в сообщении.

Ранее силовики Росгвардии обнаружили в одной из школ Харьковской области учебники, пропагандирующие нацистскую идеологию. Также учащимся 10-х классов преподавалась дисциплина «Защита Отечества», в которой основной упор делается на то, что Россия является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран. В ходе занятий школьникам прививали идею ненависти и вражды по отношению к россиянам.