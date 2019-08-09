https://static.news.ru/photo/3511bc52-ba78-11e9-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emilio Navas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антиправительственная демонстрация началась в аэропорту Гонконга. В ней участвуют сотни человек в чёрных майках.

Собравшиеся скандируют лозунги и раздают пассажирам листовки с информацией о кризисной ситуации, передаёт местное телевидение.

Участники обещали не совершать актов вандализма и не мешать работе аэропорта, следует из их переписки в Telegram-канале, специально созданном для координации мероприятия.

Администрация воздушной гавани сообщила, что аэропорт в эти дни будет работать в нормальном режиме, но при усиленной охране.

Аналогичная акция 26 июля и собрала до 15 тысяч участников.

Волна возмущения вызвана тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, обсуждает возможность китайского правительства изменить закон об экстрадиции. Новые поправки позволят выдавать подозреваемых на материк. Местные жители считают, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

Демонстрации, продолжающиеся с начала июня, собрали, по данным организаторов, порядка 1 млн человек. В некоторых случаях акции протеста привели к столкновениям с полицией, применившей слезоточивый газ и резиновые пули.

Столь массовых манифестаций в Гонконге не было с так называемой Революции зонтиков 2014-го, когда протестующие также выходили против пекинской инициативы, касавшейся контроля над системой местных выборов, писал News.ru.

Независимость от материкового Китая гарантирована Гонконгу до 2047 года.