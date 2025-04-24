Составлен список стран, которые будут присутствовать на параде Победы 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 9 мая 2025 года пройдет парад Победы, посвященный 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Какие страны точно будут присутствовать на мероприятии?

Какие страны точно будут присутствовать на параде Победы

Генсек Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев сообщил, что на праздновании Дня Победы в Москве в 2025 году будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Сейчас участниками организации, помимо РФ, являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Юридически членом Содружества также является Молдавия, но в феврале она отказалась платить членские взносы и де-факто перестала входить в организацию.

Кроме того, 9 мая в российскую столицу приедет министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга. Об этом заявил глава МИД африканской страны Рональд Ламола.

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Также на параде Победы будут присутствовать президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Торжественные мероприятия посетит и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Помимо них на парад Победы приедут председатель КНР Си Цзиньпин, глава Бразилии Лула да Силва, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, посол Израиля в Москве Симона Гальперин и президент Палестины Махмуд Аббас.

Фото: kremlin.ru/may9.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре тоже будут присутствовать на 9 Мая в Москве.

Принять участие в торжественных мероприятиях также может ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), куда входят Австралия, Бруней-Даруссалам, Индонезия, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Япония и другие, сообщила директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

Какие страны точно не будут присутствовать на параде Победы

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на параде Победы не будет глав недружественных государств, так как они не получали соответствующие приглашения.

В соответствующий перечень входят страны Евросоюза, в частности Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Франция, Чехия, Эстония и другие. Также в списке находятся Австралия, Андорра, Великобритания, Сан-Марино, Монако, Канада, Исландия, Норвегия, Швейцария, Япония.

Кроме того, не будет на Красной площади 9 мая представителей Германии. Также торжественные мероприятия в Москве не посетят США.

Песков уточнил, что в списках приглашенных нет и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

На парад Победы не приедут и представители Украины, которая с 2022 года входит в перечень стран, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия.

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