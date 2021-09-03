Сорвавшая джекпот женщина сообщила о разрушенной жизни и умерла

Выигравшая джекпот в лотерею 56-летняя жительница Великобритании была найдена мёртвой. Ранее женщина заявляла, что деньги разрушили её жизнь. Об этом пишет издание Daily Mail.

Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили ничего подозрительного в смерти Маргарет Лоури. Тем не менее для точного выяснения причины смерти назначено вскрытие. Женщина не была замужем, у неё остались четверо братьев и сестёр.

Лоури прославилась благодаря тому, что в 2013 году она выиграла в лотерею £27 млн (около 2,7 млрд рублей). Женщина рассказала, что купила лотерейный билет в центре занятости, до этого она жила на £58 (5,8 тысячи рублей) в неделю.

Часть полученного выигрыша Маргарет потратила на покупку недвижимости: она приобрела бунгало, паю и мельницу, переделанную в развлекательный центр. Кроме того, она планировала построить жильё для нуждающихся и половину выигрыша истратила на благотворительность.

Позже женщина жалела о выигрыше в лотерею и заявляла, что люди «украли миллионы» у неё.

Я была счастлива раньше. Я человек и всё, и всё, что сделал этот джекпот, — это разрушило мою жизнь, — заявляла Лоури.

Мельницу, которую приобрела женщина, неоднократно поджигали. В 2015 году Лоури приговорили к исправительным работам за оскорбление таксиста, а в 2018 ей пришлось выплатить £30 тысяч бывшему сотруднику, которого, как установил суд, она оскорбляла и уволила из прихоти.

В 2019 году Лоури сообщила, что выигрыш стал для неё настоящим адом и у неё осталось всего £5 млн.

На момент смерти женщина не работала, но при этом, по словам соседа, занималась благотворительностью.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из английского графства Дербишир Кэт Скотт выиграла £140,9 тысячи (14,2 млн рублей) в почтовой лотерее и решила раздать всю сумму через несколько часов.