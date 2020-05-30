Соревнования по игровым видам спорта возобновятся в Британии с 1 июня

https://static.news.ru/photo/9d87a5dc-a28d-11ea-a59b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Shapran/Global Look Press

Правительство Великобритании разрешило проведение игровых видов спорта с 1 июня. На мероприятиях не будут присутствовать зрители.

Футбол, теннис, конные скачки, [автогонки] «Формула-1», крикет, гольф, регби, бильярд и другие готовы к тому, чтобы в скором времени вернуться на наши телеэкраны, — заявил министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта королевства Оливер Дауден, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что с 1 июня в Великобритании начнётся смягчение карантина. К учёбе смогут вернуться школьники из первых, шестых и подготовительных классов. Ученики 10-х и 12-х классов начнут посещать учёбу после 15 июня.

Ранее британская полиция признала вину советника премьера страны Доминика Каммингса, который нарушил карантин. Чиновник посетил Бернардский замок вместе с женой и сыном. Это произошло 12 апреля.