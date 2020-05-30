Соревнования по игровым видам спорта возобновятся в Британии с 1 июня

Правительство Великобритании разрешило проведение игровых видов спорта с 1 июня. На мероприятиях не будут присутствовать зрители.
Футбол, теннис, конные скачки, [автогонки] «Формула-1», крикет, гольф, регби, бильярд и другие готовы к тому, чтобы в скором времени вернуться на наши телеэкраны, — заявил министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта королевства Оливер Дауден, сообщает ТАСС.
NEWS.ru писал, что с 1 июня в Великобритании начнётся смягчение карантина. К учёбе смогут вернуться школьники из первых, шестых и подготовительных классов. Ученики 10-х и 12-х классов начнут посещать учёбу после 15 июня.
Ранее британская полиция признала вину советника премьера страны Доминика Каммингса, который нарушил карантин. Чиновник посетил Бернардский замок вместе с женой и сыном. Это произошло 12 апреля.