16 января 2026 в 17:34

Сооснователь Oracle переименовал яхту из-за казуса с названием

Миллиардер Эллисон переименовал яхту Izanami из-за ее зеркального названия

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переименовал яхту Izanami после того, как узнал о неожиданном экстремистском значении ее названия при зеркальном прочтении, пишет New York Post. Яхта получила новое имя Ronin и была продана нескольким владельцам.

Миллиардер дал название 58-метровой яхте Izanami в честь японской богини сотворения в синтоизме. Но вскоре заметил, что в зеркальном отражении ее имя звучит как I’m a Nazi — «я нацист».

После этого Эллисон срочно переименовал яхту и продал венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу. Позднее судно стало собственностью итальянского бизнесмена Алессандро Дель Боно.

Ранее сообщалось, что состояние сооснователя и председателя совета директоров компании Oracle Ларри Эллисона сократилось на $24,9 млрд за одни сутки. Столь значительные финансовые потери произошли на фоне резкого падения котировок акций технологического гиганта на бирже. Стоимость бумаг обвалилась на 11% после публикации очередного корпоративного отчета. Документ продемонстрировал резкий рост операционных расходов, связанных с инвестициями в центры обработки данных для развития искусственного интеллекта.

