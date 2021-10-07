Соловьёв рассказал об ошибке России в отношении Украины

Россия допустила ошибку, признав в 2014 году выборы на Украине. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв в интервью The National Interest.

Думаю, мы совершили большую ошибку, признав этот нацистский бедлам в 2014 году. Потому что бывший украинский президент Виктор Янукович был законным президентом. Поэтому, когда оппозиция подписала с ним соглашение, американцы его признали, — приводит его слова издание.

По его словам, кoгда «эти люди с улиц решили убить Януковича», США сразу поменяли точку зрения. Он тaкже сказал, что представитель Госдепа Виктория Нулaнд знала заранее, кто станет президентом и премьером Украины, а также мэрoм Киева.

Ранее Соловьёв в эфире своей авторской программы обвинил оппозиционера Алексея Навального в том, что тот не служил в армии. При этом телеведущий «похвалил» Гитлера за участие в боях во время Первой мировой войны.

Савёловская межрайонная прокуратура Москвы на прошлой неделе в третий раз подряд отменила постановление об отказе в возбуждении в отношении Соловьёва уголовного дела по статье об оправдании нацизма.