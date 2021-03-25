Соловьёв рассказал, почему НАТО до сих пор не бомбит Россию

https://static.news.ru/photo/ba6bda62-8db3-11eb-9db9-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vk.com/solovievlive

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв заявил, что Запад готовил России участь разбомблённой Югославии, но отказался от такого плана из-за наличия у Москвы ядерного оружия. По его словам, об этом ещё в 2001 году рассказал президент РФ Владимир Путин.

Вы понимаете, что если бы у нас не было ядерного оружия, то из-за первой чеченской войны, из-за второй чеченской войны они без вопросов бы нас разбомбили, — отметил Соловьёв в эфире «Соловьёв LIVE».

Он добавил, что в политическом плане страны Запада придерживаются двойных стандартов. Они решают будущее НАТО, рассказывая про его «исключительно оборонительный характер», но ещё в марте 1999 года сами же превратили территорию Югославии в настоящий ад.

Соловьёв считает, что после такого ни президент США Джо Байден, ни главы государств ЕС не имеют права что-то говорить про Россию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейский союз вместе с Соединёнными Штатами договорились координировать действия против «конфронтационного поведения» России. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, они также будут побуждать Россию отказаться от такого пути.