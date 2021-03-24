Евросоюз и США решили противостоять РФ на «пути конфронтации»

https://static.news.ru/photo/cfa7048a-8cdf-11eb-b49b-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Фото: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/Global Look Press

Европейский союз вместе с Соединёнными Штатами договорились координировать условия против «конфронтационного поведения» России. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Мы согласились координировать наши усилия в связи с конфронтационным поведением России, а также побуждать Россию отказаться от этого пути, — отметил Боррель во время совместной пресс-конференции в с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Политики также планируют запустить диалог по вопросам Китая. Но пока они собираются направить все силы для сдерживания РФ, передаёт «Интерфакс».

Ранее Боррель назвал Россию «опасным соседом». У Брюсселя и Москвы есть некоторые общие интересы, но вместе с тем необходимо «сдерживать и противодействовать России». Боррель добавил, что намерен обсудить с партнёрами по НАТО реакцию на действия РФ.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден в интервью СМИ утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также американский лидер заявил, что Путин «ответит» за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США.