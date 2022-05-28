Солдат теробороны арестовали после слов командира о тяжёлом положении ВСУ На Украине солдат теробороны арестовали после слов командира о тяжёлом положении ВСУ

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Солдаты из роты территориальной обороны арестовали на Украине после интервью их командира о тяжёлом положении ВСУ, их обвиняют в дезертирстве, сообщает The Washington Post. До это был задержан командир роты Сергей Лапко и командир взвода Виталий Хрусь, которые пожаловались на отсутствие подготовки кадров и вооружений.

Издание опубликовало рассказы командования роты, где они сообщили о тяжёлом положении в украинской армии. Вместе с бойцами подразделения они отступили в гостиницу вдали от фронта, оттуда вышли на связь с журналистами. Но уже спустя несколько часов после интервью сотрудники СБУ арестовали некоторых бойцов подразделения. Незадолго до этого Лапко и Хрусь обвинили командование в том, что оно не несёт никакой ответственности за эту ситуацию.

Они ставят себе в заслугу только наши достижения. Они не оказывают нам никакой поддержки, — пожаловался Лапко.

Представители роты теробороны, фактически попавшие на передовую гражданские лица, сообщили, что им просто выдали автоматы с 30 патронами и провели получасовой инструктаж. При этом в подразделении было несколько гранатомётов, однако никто не обучал их, как применять данное оружие. Лапко также рассказал, что раненых бойцов эвакуировали медленно, поэтому многие умирали. Также подразделение испытывало проблемы с питанием и питьевой водой.

Солдаты батальона черкасской территориальной обороны ВСУ ранее отказались идти в бой, о чём они сообщили в коллективном видеообращении подразделения, опубликовав его на странице в Telegram. В своём обращении бойцы терробороны отметили, что командование бросило их под танки «как пушечное мясо».