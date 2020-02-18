https://static.news.ru/photo/e5896b44-5243-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинское командование сообщило о завершении боёв на линии соприкосновения в Донбассе. По данным ВСУ, один военнослужащий погиб.

Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Среди украинцев, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь, — сообщает штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины.

Там также отмечают, что со стороны сепаратистов один погибший и пятеро раненных.

Ранее в Луганской республике сообщили, что украинская армия устроила «диверсию» на линии соприкосновения в Донбассе. По данным так называемой народной милиции, 10 представителей Вооружённых сил Украины выдвинулась в направлении населённого пункта Голубовское и подорвалась на минном поле. Украинские силовики в ответ заявили, что никогда не нападают первыми.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.

Луганская народная республика, наряду с Донецкой, были провозглашены в апреле 2014 года на фоне смены власти в Киеве в результате Евромайдана. Ни одно государство не признало их независимость. Территории формально считаются областями Украины.