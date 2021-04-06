Sohu: Польша унизила себя попытками сорвать строительство СП-2

https://static.news.ru/photo/86e1f0ee-979c-11eb-8b36-96000091f725_660.jpg Фото: warfiles.ru

Варшава намеревалась угодить Вашингтону попытками затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2». Но этим лишь выставила себя на посмешище в глазах мирового сообщества. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Газопровод находится на финальном этапе прокладки труб — в этой связи активизировались противники проекта, основным из которых являются США. Американцы вновь заявляют о возможности ужесточения санкций в отношении участников проекта, им вторят и их союзники. Так, Польша пошла на противоречивый шаг, направив в район действий трубоукладчиков военные корабли и самолёты. Китайские журналисты сочли это провокацией.

По их мнению, подобный шаг нанёс ощутимый удар по репутации Польши. Они приводят точки зрения иностранных экспертов, которые сходятся о мнении: поляки опозорили себя подобными попытками заслужить благосклонность США.

Варшава так стремится заявить о себе перед Америкой, что кажется, будто их политики хотят, чтобы страна полностью оказалась под покровительством Соединённых Штатов, — пишет издание.

Эксперты при этом отмечают, что Польша исторически всегда пыталась прибиться к одной из крупнейших держав той или иной эпохи и ситуация не меняется в наши дни. А расположения США она старается добиться на протяжении нескольких последних лет, даже предлагая разместить на своей территории американские войска. Примечательно, что такую политику исповедуют не только представители власти — простые граждане также тянутся к Америке. Китайские журналисты констатируют, что небольшому государству всегда непросто выживать. Однако необходимо при этом не терять достоинства, заключают они.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Как ранее писал NEWS.ru, в Главном штабе Вооружённых сил Франции заявили, что кораблей ВМС страны нет в районе строительства «Северного потока — 2». При этом представители штаба не смогли предоставить информацию о наличии кораблей других государств.