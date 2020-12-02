Собравшимся в Турцию россиянам посоветовали перепроверить новогодние планы

https://static.news.ru/photo/54fd9064-34bf-11eb-a020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aristidis Vafeiadakis/Global Look Press

Большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса, которые турецкие власти ввели на территории страны с 1 декабря, не затронут организованных туристов из России. Тем не менее, при выборе тура лучше всего заранее уточнить, будет ли организован праздник в новогоднюю ночь в конкретном отеле, предупредила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По её словам, турагенты обладают необходимой информацией и готовы сориентировать россиян, которые предпочтут на праздничных каникулах провести время в Турции.

Сейчас на территории страны работают примерно 30% гостиничного фонда, которые в основном относятся к самому высокому сегменту. В большинстве гостиниц класса Luxury новогодние праздники состоятся, но возможны исключения. Турагент всегда подскажет, где состоится праздник, а где нет, — цитирует Осипову ПРАЙМ.

Она отметила, что ограничения, которые были введены на территории Турции с 1 декабря, почти не касаются организованных туристов. В том числе потому, что комендантский час, который действует в населённых пунктах страны, на территории отелей не действует, там продолжают работать магазины.

Ограничения, по её словам, могут коснуться лишь тех туристов, которые отправятся на экскурсию в Стамбул. Они имеют право гулять по городу, но обязаны при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и ваучер на проживание в конкретном отеле.

При этом, напомнила Осипова, туристы должны не забывать, что обеспечить безопасность отдыха себе и окружающим они могут, соблюдая правила безопасности в конкретной стране и в конкретном отеле.

В последние недели в Турции неоднократно обновлялись антирекорды по приросту заражений и смертности. Так, 1 декабря были зафиксированы самые высокие за время пандемии показатели суточного прироста заболевших (31 219) и смертности (188).

В связи с этим президент Реджеп Эрдоган объявил о введении новых ограничительных мер. В частности, вводится частичный комендантский час, приостанавливается работа спортзалов, бассейнов, бань и саун.

Вместе с тем, власти пока не рассматривают вопрос о закрытии границ страны, писал NEWS.ru.