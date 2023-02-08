Сноуден оценил расследование о взрывах на «Северных потоках» Сноуден призвал вспомнить секретные операции США, проведение которых отрицал Белый дом

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global look Press

Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден призвал вспомнить секретные операции США, «которые Белый дом устроил, но решительно отвергал». С таким предложением он обратился к своим подписчикам в Twitter. Единственным примером подобного рода Сноуден назвал инцидент, к разоблачению которого лично имел отношение. Таким образом он отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал Сноуден.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

По словам журналиста, власти США на этот шаг побудило большое скопление российских войск на границе с Украиной до начала СВО. Он подчеркнул, что США воспринимали российский газопровод как угрозу для Украины, поскольку страны Европы из-за «газовой зависимости» могли отказаться вводить санкции против Москвы и поддерживать Киев.

В Белом доме и ЦРУ эту информацию назвали ложной.