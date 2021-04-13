СNN убрал с сайта фотографию танков, выдаваемых за российские

https://static.news.ru/photo/15a140d6-9c5d-11eb-ba95-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото украинских танков, выдаваемых за российские. Это произошло после реакции МИД РФ.

Ранее на сайте телеканала появилась фотография украинских танков. Публикация гласила: «Президент Украины направляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска», сообщает РИА Новости.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «нестыковочку». Она также призвала американских журналистов отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени уделять повышению квалификации.

По состоянию на 15:00 мск этого снимка на сайте американского канала уже нет.

Как писал NEWS.ru, Захарова рассказала, что американский телеканал CNN в своём материале попытался выдать украинские танки на украинском вокзале за вооружение РФ, которое было подготовлено для «войны с Украиной».