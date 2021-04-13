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СNN убрал с сайта фотографию танков, выдаваемых за российские

16:24, 13 апреля 2021
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото украинских танков, выдаваемых за российские. Это произошло после реакции МИД РФ.

Ранее на сайте телеканала появилась фотография украинских танков. Публикация гласила: «Президент Украины направляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска», сообщает РИА Новости.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «нестыковочку». Она также призвала американских журналистов отвлечься от участия в общественной жизни РФ и больше времени уделять повышению квалификации.

По состоянию на 15:00 мск этого снимка на сайте американского канала уже нет. 

Как писал NEWS.ru, Захарова рассказала, что американский телеканал CNN в своём материале попытался выдать украинские танки на украинском вокзале за вооружение РФ, которое было подготовлено для «войны с Украиной». 

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