Захарова: CNN выдавал украинские танки за «подготовку России к войне»

https://static.news.ru/photo/a0a1529c-9c22-11eb-a20a-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американский телеканал CNN в своём материале попытался выдать украинские танки на украинском вокзале за вооружение РФ, которое было подготовлено для «войны с Украиной». Об этом она написала в своём Facebook-аккаунте.

Представитель внешнеполитического ведомства выразила «понимание» по отношению к журналистам, которым некогда проверять достоверность фактов. По её словам, руководство телеканала настолько углубилось в «идеологическую борьбу во имя торжества либерализма», — что их подчинённым попросту не до того.

Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне, — написала Захарова.

В посте она обращается к изданию как к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу». Дипломат отметила, что журналистам CNN в Москве стоит отвлечься от общественной жизни нашей страны и куда большее внимание уделять собственной квалификации.

Потому что это уже просто неприлично, — заключила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Россия в ближайшее время может ввести войска в Донбасс, но Украина готова дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации конфликта.