Снег выпал в Японии впервые за десять лет в это время года. На него же приходится и разгар цветения сакуры.
Температура воздуха опустилась с +23 до +1 градуса. Зимняя погода в конце марта наблюдалась в последний раз в 2010 году, тогда сакура также оказалась под хлопьями снега,
В этом году национальная традиция любования цветами — «ханами» проходит без шумного празднования, игр и лотерей. Но японцы всё равно отправились в парки любоваться цветами вишни.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в то время как европейские страны закрываются на карантин, Япония, несмотря на высокую плотность населения и самую большую в мире долю пожилых людей, на первый взгляд кажется почти не затронутой пандемией коронавируса. В этой стране подтверждено немногим более одной тысячи случаев заражения и 49 смертей от COVID-19.
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