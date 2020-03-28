https://static.news.ru/photo/bbe6fd84-7169-11ea-90a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Снег выпал в Японии впервые за десять лет в это время года. На него же приходится и разгар цветения сакуры.

Температура воздуха опустилась с +23 до +1 градуса. Зимняя погода в конце марта наблюдалась в последний раз в 2010 году, тогда сакура также оказалась под хлопьями снега, сообщает Пятый канал.

В этом году национальная традиция любования цветами — «ханами» проходит без шумного празднования, игр и лотерей. Но японцы всё равно отправились в парки любоваться цветами вишни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в то время как европейские страны закрываются на карантин, Япония, несмотря на высокую плотность населения и самую большую в мире долю пожилых людей, на первый взгляд кажется почти не затронутой пандемией коронавируса. В этой стране подтверждено немногим более одной тысячи случаев заражения и 49 смертей от COVID-19.