В то время как европейские страны закрываются на карантин, Япония, несмотря на высокую плотность населения и самую большую в мире долю пожилых людей, на первый взгляд кажется почти не затронутой пандемией коронавируса. В этой стране подтверждено немногим более одной тысячи случаев заражения и 49 смертей от COVID-19. Представители местной системы здравоохранения на условиях анонимности раскрыли секрет своего подхода к борьбе с новым заболеванием.

На пике распространения эпидемии в Японии правительство приняло решение закрыть концертные залы, музеи и школы, а также рекомендовало гражданам избегать мест массовых скоплений людей и плохо вентилируемых помещений. Запрет, однако, не касался баров, ресторанов и метро. Пока европейцы запирались в своих домах и выбирались оттуда только за продуктами, японцы продолжали заталкивать себя в переполненные вагоны общественного транспорта и ехали на работу. Такая политика официального Токио основывалась на том, что экономический ущерб от слишком жёстких карантинных мер может превысить потери от самого коронавируса. Сторонником этого подхода также является американский президент Дональд Трамп, который настаивает, что страна должна войти в обычный ритм жизни уже к Пасхе.

Против распространения коронавируса по Японии в первую очередь играют культурные факторы. Ношение масок здесь не признак эпидемии, а элемент повседневного быта. Их надевают, чтобы уберечь кожу лица от последствий плохой экологии в городах, при любых признаках простуды или просто на всякий случай. Кроме того, меры социальной изоляции, к которым с трудом пришлось привыкать европейцам, и без того были элементом этикета в Японии: рукопожатия здесь заменены поклонами, а объятия и поцелуи в щёку не распространены.

Ivo Gonzalez/AFLO/Global Look Press

Но, как удалось выяснить изданию Asia Times, хорошую статистику по коронавирусу японцам обеспечивает и то, что в стране проводится крайне мало тестов на это заболевание. Откровенно говоря, местные врачи просто не видят в них необходимости. Так как лекарства с доказанной эффективностью от COVID-19 не существует, только пациенты с тяжёлыми симптомами попадают в больницы и получают терапию. При этом для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, как считают в Японии, совсем не обязательно знать, из-за чего она возникла. Ведь в этой стране развита передовая система диагностики.

Мы находимся на той стадии, когда сдерживание уже нереалистично, — поделился с Asia Times анонимный японский чиновник. — Нам необходимо сосредоточиться на лечении серьёзных случаев, и большинство экспертов с этим согласятся. Если начать всех тестировать, медицинские учреждения окажутся переполненными людьми, которым совсем не обязательно там находиться. Это только отвлекает от заботы о «тяжёлых» пациентах и косвенно может вылиться в кризис здравоохранения.

Когда-то пневмония была главной причиной смерти в Японии, особенно среди пожилых людей, которых в островном государстве больше, чем где-либо в мире. С 2014 года местная система здравоохранения стала делать акцент на вакцинации граждан старше 65 лет от одной из форм пневмонии, а также инвестировала значительные средства в диагностическое оборудование. В результате это заболевание за несколько лет скатилось на пятое место среди причин смерти.

Кроме того, к больным с затруднённым дыханием в Японии сегодня применяют экспериментальную терапию. Как и китайские специалисты, японские врачи докладывают об эффективности хлорохинфосфата против симптомов коронавируса. Это давно известное лекарство от малярии, но для того чтобы официально провозгласить его действенным средством от COVID-19, пока не хватает научных данных. В азиатском государстве также пробуют давать пациентам с пневмонией циклесонид, препарат от астмы. Местные СМИ сообщали , что он помог восстановить нормальное дыхание нескольким людям старше 60, помещённым в больницы с подозрением на коронавирус.

Но некоторые считают, что Япония просто заметает кризис с коронавирусом под ковёр. Это характерная политика для местных властей, которые долго не раскрывали полной информации о катастрофе на АЭС в Фукусиме. Из-за действий по минимальному тестированию реальный масштаб распространения заболевания по стране сложно представить. Невозможно подсчитать количество скончавшихся и по статистике смертности от пневмонии — Минздрав обнародует её раз в три года. Тем не менее правительство считает, что отсутствие паники и нормальное функционирование экономики важнее прозрачности данных по COVID-19.