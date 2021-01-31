СМИ: зятя Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Зарубежные СМИ сообщили, что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер, приходящийся зятем экс-президенту США Дональду Трампу, а также его заместитель Ави Берковиц попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира.
Их номинировал американский прокурор Алан Дершовиц, который выдвинул кандидатуры Кушнера и Берковица за их ключевую роль в переговорах между Израилем и группой арабских стран — Бахрейном, Суданом, Марокко и ОАЭ,
Дершовиц обладает полномочиями по выдвижению номинантов на Нобелевскую премию в качестве почётного профессора юридического факультета Гарвардского университета.
Как отмечает издание, так называемые «договорённости Авраама» между ближневосточными странами стали одним из самых значимых дипломатических прорывов в регионе. В их рамках несколько арабских стран согласились на налаживание дипотношений с официальным Иерусалимом.
Номинировать претендентов на Нобелевскую премию мира имеют право тысячи людей из разных стран мира — как отдельные чиновники и члены парламентов, так и лауреаты, получившие премию в прошлые годы. Выдвижение кандидатуры не подразумевает её одобрения Нобелевским комитетом.
Сообщалось, что в 2020 году на Нобелевскую премию мира был также номинирован российский оппозиционер Алексей Навальный, который прошёл лечение в Германии после предполагаемого отравления «Новичком».
Нобелевский комитет официально не разглашает списки номинантов на премии по всем категориям. Лауреат премии будет объявлен в октябре 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выразила благодарность главе Литвы Гитанасу Науседе за выдвижение её на Нобелевскую премию мира. Она назвала этот шаг выражением солидарности с республикой и признанием мирной борьбы за свободу, которая «вдохновляет весь мир» с августа 2020 года.