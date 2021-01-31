СМИ: зятя Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/98235f76-6454-11eb-b7c9-96000091f725_660.jpg Джаред Кушнер Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Зарубежные СМИ сообщили, что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер, приходящийся зятем экс-президенту США Дональду Трампу, а также его заместитель Ави Берковиц попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира.

Их номинировал американский прокурор Алан Дершовиц, который выдвинул кандидатуры Кушнера и Берковица за их ключевую роль в переговорах между Израилем и группой арабских стран — Бахрейном, Суданом, Марокко и ОАЭ, сообщает The Guardian.

Дершовиц обладает полномочиями по выдвижению номинантов на Нобелевскую премию в качестве почётного профессора юридического факультета Гарвардского университета.

Как отмечает издание, так называемые «договорённости Авраама» между ближневосточными странами стали одним из самых значимых дипломатических прорывов в регионе. В их рамках несколько арабских стран согласились на налаживание дипотношений с официальным Иерусалимом.

Номинировать претендентов на Нобелевскую премию мира имеют право тысячи людей из разных стран мира — как отдельные чиновники и члены парламентов, так и лауреаты, получившие премию в прошлые годы. Выдвижение кандидатуры не подразумевает её одобрения Нобелевским комитетом.

Сообщалось, что в 2020 году на Нобелевскую премию мира был также номинирован российский оппозиционер Алексей Навальный, который прошёл лечение в Германии после предполагаемого отравления «Новичком».

Нобелевский комитет официально не разглашает списки номинантов на премии по всем категориям. Лауреат премии будет объявлен в октябре 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выразила благодарность главе Литвы Гитанасу Науседе за выдвижение её на Нобелевскую премию мира. Она назвала этот шаг выражением солидарности с республикой и признанием мирной борьбы за свободу, которая «вдохновляет весь мир» с августа 2020 года.