СМИ: Япония откажется от плана размещения системы ПРО США

Правительство Японии на заседании Совета национальной безопасности аннулирует план по размещению американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore. Заседание намечено на середину предстоящей недели.
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В США считают, что Япония приостановила участие в проекте, а японский премьер уже сообщил о переносе принятия окончательного решения по Aegis Ashore.
Американские системы ПРО потребовались Токио, когда КНДР начала регулярные запуски ракет в сторону Японского моря. Решение о Aegis Ashore на островах приняли в 2017 году. Каждая установка должна была обойтись Японии почти в $890 млн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Япония не смогла убедить Россию по вопросу размещения американских систем Aegis Ashore на территории японских островов. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, отечественных дипломатов не убедили слова азиатских партнёров, что системы ПРО будут служить только обороне Японии.
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