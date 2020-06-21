СМИ: Япония откажется от плана размещения системы ПРО США

https://static.news.ru/photo/4d2a7f28-b382-11ea-8907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Правительство Японии на заседании Совета национальной безопасности аннулирует план по размещению американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore. Заседание намечено на середину предстоящей недели.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники. Отмечается, что системы ПРО должны были быть развёрнуты в префектурах Акита и Ямагути до 2023 года. Проблема возникла из-за того, что по одобренному прежде плану размещения установок после пуска ракет их ускорители будут падать на жилые кварталы. Корректировка же плана требует больших финансовых затрат и времени.

В США считают, что Япония приостановила участие в проекте, а японский премьер уже сообщил о переносе принятия окончательного решения по Aegis Ashore.

Американские системы ПРО потребовались Токио, когда КНДР начала регулярные запуски ракет в сторону Японского моря. Решение о Aegis Ashore на островах приняли в 2017 году. Каждая установка должна была обойтись Японии почти в $890 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Япония не смогла убедить Россию по вопросу размещения американских систем Aegis Ashore на территории японских островов. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, отечественных дипломатов не убедили слова азиатских партнёров, что системы ПРО будут служить только обороне Японии.