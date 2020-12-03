СМИ: в больницах Украины больные с коронавирусом дерутся за кислород

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Ситуация в больницах Николаевской области Украины с коронавирусом близка к критической. Не хватает медицинского персонала и кислорода для больных украинцев, которые порой устраивают драки за возможность подышать.

Об этом сообщает издание «Обозреватель». Отмечается, что о нехватке кислорода рассказала одна из бывших пациенток.

Порой дышали несколько человек по очереди по 10–15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило, — отметила женщина.

Медицинская сестра другой больницы подтвердила изданию, что пациенты живут принципом: кому-то стало легче — дай подышать другому. Не всегда есть такая возможность.

Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать, — рассказала медсестра.

Семейный врач из Николаева назвала изданию свой рабочий день «адом». По её словам, люди идут на приём нескончаемым потоком, а пристроить кого-то из них в больницу очень сложно, поскольку там не хватает коек. Врач добавила, что из-за колоссальной нагрузки многие коллеги или уволились, или ищут такую возможность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские предприниматели устроили в Киеве митинг против ограничений для бизнеса, связанных с распространением коронавируса. Участники митинга настаивают на отмене карантинных мер, касающихся малого бизнеса, а также на упрощении системы налогообложения, учёта и отчётности, и отсрочки введения кассовых аппаратов для индивидуальный предпринимателей.