СМИ узнали стоимость американской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fe945990-2c69-11eb-bf85-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON via www./Global Look Press

Вакцина, разрабатываемая в США компанией Moderna, будет стоить от $25 до $37.Это примерно от 1900 до 2800 рублей.

Глава компании Стефан Бансель считает такую цену справедливой.

Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжёлой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли, — заявил Бансель в интервью изданию Welt am Sonntag.

Стоимость вакцины будет зависеть от объёма заказа. Компания до конца года намерена произвести 20 млн доз.

Переговоры с Брюсселем по поводу поставок вакцины близятся к завершению, уверяет Бансель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Moderna, разрабатывающая вакцину от коронавирусной инфекции, рассказала об эффективности препарата. Она составляет 94,5%.