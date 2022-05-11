СМИ узнали про ошибку США, ставшую причиной спецоперации на Украине Week: конфликт на Украине произошёл из-за игнорирования Вашингтоном опасений Путина по НАТО

Вашингтон / Фото Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эскалация конфликта на Украине стала следствием того, что США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток. Такое мнение выразил в материале для журнала Week обозреватель Эндрю Дэй. Он, в частности, назвал ошибочным утверждение, что Североатлантический альянс имеет «сугубо оборонительный характер».

Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно, — написал Дэй.

Он также напомнил, что перед началом спецоперации на Украине Вашингтон не стал обсуждать с Москвой вопросы расширения альянса. Дэй назвал этот факт «загадочным», учитывая, что западные лидеры в частном порядке сообщили руководству Украины, что страна не станет членом НАТО.

США создали худший из возможных вариантов существования для Украины — в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности, — считает автор материала.

Теперь, полагает обозреватель, Штатам необходимо активно работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Путин сообщил, что если бы была возможность разрешить конфликт на Украине мирным путём, Россия бы непременно ею воспользовалась. По словам российского лидера, такого шанса Москве не предоставили.