СМИ узнали о возможных поставках США истребителей F-16 на Украину Politico: США обсуждают с Украиной поставки истребителей F-16, ЗРК Patriot, БПЛА Grey Eagle

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США и Украина ведут консультации о поставках Киеву многофункциональных истребителей F-16 четвертого поколения, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что в последнее время украинское руководство перешло от громких призывов предоставить им оружие к сдержанным консультациям.

Как рассказали источники, обе стороны обсуждают, стоит ли отправлять на Украину истребители, ЗРК и БПЛА, пока идет работа над долгосрочными финансовыми сделками. В настоящее время консультации ведутся на низком уровне. При этом переход к «тихим» консультациям связывают с тем, что вашингтонская администрация призвала Киев сосредоточиться на том, что ему необходимо в данный момент. У американской стороны возникла обеспокоенность, что просьбы о поставках дорогостоящего оружия отвлекают Украину от «более насущных потребностей на поле боя».

При этом Штаты опасаются не только того, что поставка подобных типов оружия будет иметь провокационный характер для Москвы, но и того, что сложное обслуживание и поддержка систем «поставит Украину в затруднительное положение».

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.