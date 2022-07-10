СМИ узнали о попытках ЕС усилить контроль за санкциями против России WSJ: Евросоюз работает над усилением контроля за санкциями в отношении России

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Евросоюз работает над тем, чтобы обеспечить все шесть раундов санкций, введённых в отношении России. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal. Оно пишет, что блок из 27 стран стремится усилить экономическое давление на Кремль в связи со спецоперацией на Украине.

По данным WSJ, занимающиеся политикой санкций европейские чиновники считают, что принятые меры достигают цели. Однако правительства европейских стран продолжают обсуждать новые меры, способные закрыть лазейки, ужесточить правоприменение санкций и улучшить обмен данными между государствами Европейского союза..

WSJ поясняет, что в основе проблемы ЕС лежит разделение полномочий между Брюсселем, устанавливающим политику санкций, и национальными министерствами, надзорными органами и отраслевыми группами, которым следует интерпретировать и применять ограничительные меры. У властей ЕС также ограничены полномочия по расследованию нарушений.

Самой проблемной областью применения санкций в Европе на сегодняшний день является работа по выявлению и заморозке активов, принадлежащих российским олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным, отмечает WSJ. В настоящее время заморожены активы россиян на сумму более $14 млрд, но Брюссель допускает. что упущено могло быть гораздо больше.