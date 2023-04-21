СМИ узнали о планах Киева по нападению на российскую армию в Сирии WP: украинская военная разведка планировала атаки на российские вооруженные силы в Сирии

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская газета Washington Post сообщила о том, что военная разведка Украины планировала тайные атаки на российские силы в Сирии с целью вынудить Москву перебросить туда войска из зоны СВО. В своей публикации издание ссылается на данные слитых документов разведки США. Из просочившихся в интернет секретных материалов следует, что Главное управление разведки Минобороны Украины планировало удары таким образом, чтобы в них не было вовлечено правительство страны.

Сообщается, что украинская сторона планировала использовать для ударов по российским военным беспилотники. Основной целью должны были стать представители ЧВК «Вагнер». Также, согласно информации WP, разведка Украины обдумывала возможность подготовки «Сирийских демократических сил», куда входят в том числе отряды курдов.

Помимо этого, Киев не исключал возможности нанесения ударов по хорошо защищенным «приоритетным» российским объектам близ Дамаска, которые оказались бы наиболее затратными для Москвы, а также ударов по аффилированной с РФ нефтяной инфраструктуре.

Отмечается, что к разработке плана на Украине приступили осенью 2022 года, но в конце декабря президент страны Владимир Зеленский приостановил планирование атак. Причиной могло стать давление со стороны США, ограниченное число беспилотников или сомнения в успехе атак, пишет WP.

Из документа также следует, что Турция была осведомлена о планах Украины и «стремилась избежать ответного удара».



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что часть информации из утечек секретных документов Пентагона не соответствует действительности. Глава Североатлантического альянса усомнился, что слитые материалы повлияют на действия военного блока в отношении Украины. При этом СМИ отмечают, что некоторые документы, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы американской слежки как за противниками, так и союзниками.