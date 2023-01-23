СМИ узнали о ссорах из-за денег в ЧВК «Моцарт» Telegraph: основатель и финдиректор ЧВК США «Моцарт» поссорились из-за пожертвований

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю Мильбурн и финансовый директор организации Эндрю Бейн поссорились из-за пожертвований. Об этом стало известно изданию Telegraph. Там уточнили, что использование данных средств никак не регулируется, при этом от добровольных пожертвований зависит само существование ЧВК.

Как сообщает издание, Бейн выпустил судебный документ, в котором он выдвинул целый ряд обвинений в отношении Мильбурна. Большая часть этих обвинений касается «неправомерного использоваия, незаконного присвоения и неверного перевода» пожертвований.

В свою очередь Мильбурн в своих социальных сетях оставил ссылку на материал блогера, который обвиняет Бейна в связях с российским правительством и в попытке продать половину компании движению «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее Эндрю Мильбурн сообщил в интервью журналу Newsweek о больших потерях, которые несут украинские военные. По его словам, Киев сталкивается с проблемами пополнения войск и потому часто на передовую могут направлять новобранцев, не имеющих необходимого уровня подготовки. Он также сообщил о недостатке финансирования его компании и предупредил, что это может отразиться на дальнейшей деятельности ЧВК на Украине.