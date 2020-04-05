США сократят помощь Афганистану на $1 млрд в сфере сил безопасности

https://static.news.ru/photo/2995cf52-7752-11ea-8270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Massoud/Xinhua/Global Look Press

Прекращение финансовой поддержки Афганистана на $1 млрд со стороны США может затронуть силы безопасности страны.

Двое сотрудников Конгресса рассказали Reuters, что фонд Пентагона будет сокращён на $4,2 млрд. Из него выделяются средства на содержание афганских сил безопасности. Три четверти годового бюджета этих структур оплачиваются США. Источники подчеркнули, что сокращение финансирования противоречит национальным интересам страны.

В Министерстве обороны заявили, что американские власти всё еще обсуждают, какую часть помощи необходимо уменьшить. Представители Пентагона выступают против того, чтобы их фонд был сокращён.

Американские военные считают, что такие действия нанесут серьёзный ущерб силам безопасности страны и они не смогут противостоять движению «Талибан» (запрещено в России).

У них будут очень серьёзные проблемы, — сообщил источник в Пентагоне.

В марте пресс-служба Госдепа США объявила о сокращении финансовой поддержки Афганистана из-за того, что президент страны Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла не договорились об инклюзивном правительстве.

NEWS.ru писал, что Совет Безопасности ООН поддержал соглашение между США и талибами. Оно предусматривает вывод американских войск, а также обмен пленными между правительством и талибами.