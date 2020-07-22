Мир

СМИ: США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне

10:54, 22 июля 2020 409
Хьюстон Хьюстон Фото: XinHua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Об этом в среду, 22 июля, сообщил в соцсети главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

Отмечается, что консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами. Китай призвал Вашингтон исправить данную ошибку. В противном случае Пекин обещает «принять меры».

США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Это безумный шаг, — написал Синцзинь в Twitter.

Ранее в Хьюстоне местные жители вызвали пожарных к зданию консульства КНР. Дипломаты жгли во внутреннем дворе документы, при этом они отказались пускать внутрь приехавшие службы.

Отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились в 2020 году из-за ряда разногласий. Так, на прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин ведёт «экономический блицкриг», чтобы сменить США в качестве ведущей державы планеты. Глава Белого дома Дональд Трамп в июле сообщил, что подписал закон «Об автономии Гонконга». Согласно ему, ограничивающие свободу автономии китайские чиновники должны быть подвержены санкциям. В ответ Пекин ввёл меры против трёх американских законодателей и посла США по религиозным вопросам. При этом в Китае заявили, что страна будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, заключённой в январе, что не исключает ответа на давление Вашингтона.

Как передавал NEWS.ru, США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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