СМИ: США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне

Отмечается, что консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move.