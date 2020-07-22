СМИ: США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне

https://static.news.ru/photo/294b127c-cbf4-11ea-8afc-fa163e074e61_660.jpg Хьюстон Фото: XinHua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Об этом в среду, 22 июля, сообщил в соцсети главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

Отмечается, что консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move. — Hu Xijin è¡é¡è¿ (@HuXijin_GT) July 22, 2020

В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами. Китай призвал Вашингтон исправить данную ошибку. В противном случае Пекин обещает «принять меры».

США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Это безумный шаг, — написал Синцзинь в Twitter.

Ранее в Хьюстоне местные жители вызвали пожарных к зданию консульства КНР. Дипломаты жгли во внутреннем дворе документы, при этом они отказались пускать внутрь приехавшие службы.

Houston firefighters are responding to reports of people burning documents and papers at the Chinese consulate. pic.twitter.com/qKZLqn5Ui8 — Alex Salvi (@alexsalvinews) July 22, 2020

Отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились в 2020 году из-за ряда разногласий. Так, на прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин ведёт «экономический блицкриг», чтобы сменить США в качестве ведущей державы планеты. Глава Белого дома Дональд Трамп в июле сообщил, что подписал закон «Об автономии Гонконга». Согласно ему, ограничивающие свободу автономии китайские чиновники должны быть подвержены санкциям. В ответ Пекин ввёл меры против трёх американских законодателей и посла США по религиозным вопросам. При этом в Китае заявили, что страна будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, заключённой в январе, что не исключает ответа на давление Вашингтона.

Как передавал NEWS.ru, США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.