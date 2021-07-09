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СМИ: США не планируют отправлять военную помощь на Гаити

22:31, 10 июля 2021
Фото: replyua.net
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США не планируют оказывать военную помощь Гаити, несмотря на запрос местных властей после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает издание Nouvelliste со ссылкой на собственные источники в администрации США.

По словам собеседника издания, в настоящее время Вашингтон не намерен направлять военную помощь на Гаити.

Ранее власти Гаити попросили США и ООН направить в страну войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры. Известно, что у Штатов власти просили прислать ограниченный контингент в 500 человек.

Убийство Жовенеля Моиза произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуацию взяли под контроль полиция и Вооружённые силы Гаити.

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