СМИ сообщили об отступлении США из ключевого региона планеты Junge Welt: США отступают из стратегически важного Персидского залива

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США сдают позиции Китаю в Персидском заливе, богатом углеводородами. Такое мнение высказал обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр. По его мнению, страны региона в настоящее время решили активизировать свою внешнюю политику, в связи с чем занялись поисками новых партнеров для сотрудничества.

По словам Кронауэра, в Саудовской Аравии и ОАЭ понимают, что однажды им придется противостоять Ирану самостоятельно, без активной поддержки Вашингтона. В этой связи Эр-Рияд и Абу-Даби начали налаживать отношения с Пекином, который активно распространяет свое политическое и экономическое влияние на регион Ближнего Востока.

Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. <...> Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе, — резюмировал обозреватель.

Ранее газета Washington Post сообщила, что отношения между Соединёнными Штатами и государствами Персидского залива, в частности ОАЭ и Саудовской Аравией, стали более напряжёнными на фоне событий на Украине. Наиболее заметными причинами разногласий издание называет отказ ОАЭ и саудитов наращивать добычу нефти, а также разные мнения стран о спецоперации РФ на Украине. Кроме того, по мнению авторов публикации, администрация Байдена не считает достаточным «осуждение России» Персидскими странами.