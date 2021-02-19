СМИ сообщили о вспышке чумы в ДР Конго

https://static.news.ru/photo/8620e70a-72ad-11eb-8094-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com

За последние три месяца в северо-восточном регионе Демократической Республике Конго зарегистрировано более 500 случаев заражения чумой. Все случаи заражения зарегистрированы в провинции Итури.

В настоящее время у нас выявлено около 520 случаев чумы, 31 человек скончался от заболевания, — приводит ТАСС слова регионального министра здравоохранения Патрика Карамуры.

Он добавил, что среди заболевших есть случаи заражения бубонной и лёгочной чумой.

Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев лёгочной чумы, — указал местный чиновник.

Отмечается, что первые случаи заражения чумой на северо-востоке ДР Конго были выявлены в ноябре 2020 года. Для этих регионов чума является эндемическим заболеванием. По данным местный властей, большинство заразившихся — дети, средний возраст тех, кому поставлен опасный диагноз, — 13 лет.

В сентябре NEWS.ru писал, что новые случаи заражения бубонной чумой регистрировали в Монголии. Заболевшая 25-летняя девушка заразилась после того, как съела мясо сурка. С начала 2020 года в Монголии было выявлено 22 случая бубонной чумы. 7 сентября от болезни скончался 38-летний мужчина. Ранее жертвами бактерий Yersinia pestis стали ещё двое монгольских граждан.