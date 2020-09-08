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СМИ сообщили о сбитом в Ливии российском истребителе

14:22, 08 сентября 2020 1 163
Фото: twitter.com/BabakTaghvaee

Согласно сообщениям СМИ, российский истребитель МиГ-29 мог быть сбит в Ливии.

Об этом сообщает портал Defencerdefined со ссылкой на соцсети. Видео, на котором некто — предположительно лётчик — на русском языке рассказывает об инциденте, размещено в Twitter.

По неподтверждённой информации, самолёт оказывал поддержку силам Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. Журналист Бабак Тагхави также утверждает, что пилота благополучно эвакуировал вертолёт Ми-24.

Как писал NEWS.ru, в очередном докладе для комитета ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго Россию обвиняют в усилении военного присутствия в Ливии. В документе говорится, что «российские наёмники» из ЧВК Вагнера получали в последнее время интенсивную материально-техническую поддержку из Сирии. Эксперты насчитали 338 военных грузовых рейсов в бывшую Джамахирию за девять месяцев.

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