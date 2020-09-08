СМИ сообщили о сбитом в Ливии российском истребителе

https://static.news.ru/photo/8b9ac026-f1c9-11ea-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BabakTaghvaee

Согласно сообщениям СМИ, российский истребитель МиГ-29 мог быть сбит в Ливии.

Об этом сообщает портал Defencerdefined со ссылкой на соцсети. Видео, на котором некто — предположительно лётчик — на русском языке рассказывает об инциденте, размещено в Twitter.

A MiG-29 fighter interceptor of #Libya National Air Force crashed due to technical failure near #Sirte . Its #Russian pilot ejected & here can be seen filming his landing site. A Mi-24P heavy attack helicopter of #LNAF from #Jufra rescued him minutes later. (Credit: FighterBomber) pic.twitter.com/w0InroY2MT — Babak Taghvaee - ÎÏÎ¬ÏÎ±Îº Î¤Î±ÎºÎ²Î±Î¯Îµ - Ø¨Ø§Ø¨Ú© ØªÙÙØ§ÛÛ (B) (@BabakTaghvaee1) September 8, 2020

По неподтверждённой информации, самолёт оказывал поддержку силам Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. Журналист Бабак Тагхави также утверждает, что пилота благополучно эвакуировал вертолёт Ми-24.

Как писал NEWS.ru, в очередном докладе для комитета ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго Россию обвиняют в усилении военного присутствия в Ливии. В документе говорится, что «российские наёмники» из ЧВК Вагнера получали в последнее время интенсивную материально-техническую поддержку из Сирии. Эксперты насчитали 338 военных грузовых рейсов в бывшую Джамахирию за девять месяцев.