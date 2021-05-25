AP сообщило об обнаружении странной военной базы на маршруте поставок нефти

https://static.news.ru/photo/a1e914f2-bde5-11eb-a6d2-96000091f725_660.jpg Фото: MOD UAE/twitter.com

На территории острова Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе была обнаружена загадочная военная база. Об этом, ссылаясь на собственные источники и снимки со спутников, сообщают журналисты агентства Associated Press. Военная база строится на побережье Йемена. Она находится на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов.

Власти Йемена связывают строительные работы с деятельностью ОАЭ, ведь Эмираты прежде уже пытались закрепиться на этой земле. И это при том, что Абу-Даби объявлял о выходе из ведущейся на юге Аравийского полуострова войны с хуситами ещё два года назад.

Представитель компании Janes Джереми Бинни рассказал журналистам, что состояние базы на данный момент может свидетельствовать о том, что перед военными поставлена долгосрочная стратегическая цель. И она заключается в установлении относительно постоянного присутствия на острове.

Взлётно-посадочная полоса на Маюне позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке. Кроме того, построенные к 18 мая три взлётно-посадочные полосы могут принимать штурмовики, транспортные и самолёты-разведчики, — написал автор материала.

Власти Йемена, в свою очередь, говорят, что строительством полосы занимаются именно ОАЭ. Но официальные лица на условиях анонимности рассказали агентству, что Абу-Даби в последнее время завозили туда военную технику, оружие и войска.

Ранее стало известно, что реконструкция взлётно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии завершилась, теперь объект может принимать все типы самолётов, стоящие на вооружении армии РФ.