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Российскую базу в Сирии подготовили к приёму тяжёлых самолётов

08:04, 25 мая 2021
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии Фото: mil.ru

Реконструкция взлётно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии завершилась, теперь объект может принимать все типы самолётов, стоящие на вооружении армии РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На ВПП в Хмеймиме полностью заменили покрытие и установили новое радиотехническое и светосигнальное оборудование, длину самой полосы увеличили. Таким образом базу подготовили к приёму и обслуживанию техники всех классов, в том числе тяжёлых самолётов.

В Минобороны рассказали, что на авиабазе впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. В Сирии эти машины выполнят учебные задачи, после чего вернуться на аэродромы постоянного базирования.

В марте с авиабазы Хмеймим российские военные нанесли удар крылатой ракетой по позициям боевиков вблизи сирийско-турецкой границы. Для этого использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Сирийские правительственные войска поддержали эту атаку своими ракетными ударами.

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