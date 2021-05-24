Российскую базу в Сирии подготовили к приёму тяжёлых самолётов

Реконструкция взлётно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии завершилась, теперь объект может принимать все типы самолётов, стоящие на вооружении армии РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
На ВПП в Хмеймиме полностью
В Минобороны рассказали, что на авиабазе впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. В Сирии эти машины выполнят учебные задачи, после чего вернуться на аэродромы постоянного базирования.
В марте с авиабазы Хмеймим российские военные нанесли удар крылатой ракетой по позициям боевиков вблизи сирийско-турецкой границы. Для этого использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Сирийские правительственные войска поддержали эту атаку своими ракетными ударами.