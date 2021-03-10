Россия ударила по террористам крылатой ракетой с «Искандера»

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Российские военнослужащие нанесли удар по позициям террористов крылатой ракетой, запущенной с оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», дислоцированного на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Об этом сообщает портал Avia.pro. Целью атаки, совмещённой с ракетными ударами сирийских правительственных войск, стали группировки боевиков, сосредоточенные вблизи сирийско-турецкой границы. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), операция могла служить демонстрацией возможности России поразить цель в любой точке Сирии и предупреждением властям Турции.

Крылатую ракету запустили с расстояния около 250 километров. Российский ОТРК может поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Как писал NEWS.ru, комплексы «Искандер-М» останутся главным оружием российских Ракетных войск и артиллерии. Об этом заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. По его словам, в настоящее время модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.